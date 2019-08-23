2019-08-23T17:57:39+03:00
Общество

«Убогая летающая тарелка»: Петербуржцы предложили избавиться от стеклянного купола Невской Ратуши

Активистов Центрального района не пустили на смотровую площадку с экскурсией
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Активисты считают, что купол портит классический урбанистический пейзаж. Фото: www.ratusha.ruАктивисты считают, что купол портит классический урбанистический пейзаж. Фото: www.ratusha.ru
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С идеей разобрать стеклянный купол делового квартала «Невская Ратуша» выступили активисты Центрального района Петербурга. Волна возмущения поднялась после того, как петербуржцев не пустили внутрь с экскурсией.

- Изначально его позиционировали как смотровую площадку для жителей и гостей нашего города. Это было единственной причиной терпеть это уродство в историческом центре города, - рассказывают активисты в группе Центральный район за комфортную среду обитания. – Теперь на руках у нас есть официальный ответ, что попасть туда мы все равно не сможем.

В документе, полученном от администрации Петербурга, сообщается, что в остекленном куполе установлено и эксплуатируется технологическое оборудование. Поэтому посетителям «с улицы» туда вход запрещен. В комментариях под постом жители района начали спорить, действительно ли постройка настолько уродлива. Большинство высказались против здания, но нашлись и те, кому "летающая тарелка на крыше" нравится.

- Очень ее люблю, это глоток свежести посреди склепа, - пишут в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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