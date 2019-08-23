15-летний ватерполист из Петербурга умер в Болгарии во время тренировки

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-23T18:58:52+03:00

По одной из версий, у Виталия Смирнова не выдержало сердце

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15-летний петербуржец Виталий Смирнов был надеждой российского спорта. Парень победил на Спартакиаде 2019 года, заслужил звание КМС по водному поло и метил в состав юниорской сборной России. Днем 22 августа молодой человек отправился на привычную тренировку, которая закончилась трагедией.

- 22 августа 2019 года на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов. Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, - сообщила пресс-служба Федерации водного поло страны днем 23 августа.

Причина смерти спортсмена не уточняется. По одной из версий, ЧП произошло на сборах в Болгарии. У Виталия не выдержало сердце.

Сейчас знакомые петербургского ватерполиста просят всех неравнодушных поддержать семью спортсмена. Они объявили сбор средств на похороны. Реквизиты мамы Виталия указаны на сайте федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU