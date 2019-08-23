2019-08-23T19:07:10+03:00
Новости компаний

Первый 5G-турнир по киберспорту в России проведет МегаФон

Мероприятие пройдет в рамках трансляции супертурнира по Dota2
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23 августа 2019 года МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт на уровень 5G.23 августа 2019 года МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт на уровень 5G.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Сегодня большой день для киберспорта в России! Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон 23 августа проводит первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. На соревнованиях МегаФон продемонстрирует реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции в Москва-Сити.

- Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России - огромный вызов и большая честь для МегаФона, - признался директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. - Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас. В ходе турнира мы продемонстрируем, что скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн-игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.

5G турнир по Dota2 от МегаФона с участием одной из сильнейших команд в России Winstrike Team - первый в России пилот реального применения новейших технологий 5G и Cloud Gaming в сфере цифровых развлечений.

Для проведения турнира МегаФон объединил в одну экосистему 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Синергия этих новейших технологий решает главные проблемы геймеров всего мира: больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или WiFi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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