В Петербурге на четыре ночи частично перекроют Невский проспект

СЕГОДНЯ 19:34 2019-08-23T19:42:26+03:00

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Водителей Петербурга просят приготовиться к новым ограничениям. В ближайшие дни проезд по некоторым дорогам будет затруднен. Так, с 24 августа до 1 сентября для транспорта перекроют шоссе Революции на участке от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. Правда, лишь в ночное время.

Также изменения коснутся Невского проспекта. С 26 по 29 августа с 1.10 до 5.00 главную магистраль города перекроют от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.

- В этот же период будет ограничено движение транспорта по Дворцовому проезду от Адмиралтейского проезда до Адмиралтейского проспекта и Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, - уточняют в ГАТИ.

Кроме того, с 27 августа начнется ремонт Двинской улицы от Шотландской улицы до тоннеля, включая перекрестки. Завершится он 26 сентября. А до 23 сентября работы по прокладке инженерных сетей ограничат движение по Коломяжскому проспекту от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулева.

ИСТОЧНИК KP.RU