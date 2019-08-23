2019-08-23T21:24:51+03:00
Происшествия

«Превышение нормы вредных веществ»: Роспотренадзор рассказал о результатах проб воздуха во время пожара на Складской улице

Возгоранию, с которым боролись почти двести человек, присвоили самый высокий уровень сложности
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Пожар на Складской улице вспыхнул днем 22 августа. Фото: "ДТП и ЧП" "Вконтакте".Пожар на Складской улице вспыхнул днем 22 августа. Фото: "ДТП и ЧП" "Вконтакте".
Изменить размер текста:

Днем 22 августа на Складской улице в Петербурге было жарко. В доме № 6 из вспыхнул свечной цех, от которого загорелось все здание. Пожару присвоили пятый уровень сложности, а тушить его вызвали почти двести человек личного состава.

Во время ЧП на Складскую улицу прибыли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора Они отобрали пробы воздуха в ближайших жилых кварталах, чтобы исследовать его на содержание вредных веществ.

- В момент интенсивного выброса дыма в атмосферу с 16.23 до 20.25, установлено превышение гигиенических нормативов по показателям: сажи, взвешенных веществ и диоксид азота, характерных для процессов горения, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

После этого контроль воздуха продолжился. Пробы взяли еще дважды: вечером 22 августа и утром следующего дня.

- Согласно результатам превышений нормы загрязняющих веществ, в том числе сажи, взвешенных веществ и диоксид азота, не обнаружено, - сообщили в ведомстве.

На Складской улице в Петербурге по повышенному номеру тушат склады.Видео: ГУ МЧС России по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проверка завершилась: После пыток арестованных из «Крестов-2» уволили сотрудников
Состояние улучшилось: Пострадавшую в бассейне турецкого отеля петербурженку осмотрели врачи из России
В Петербурге на четыре ночи частично перекроют Невский проспект
Первый 5G-турнир по киберспорту в России проведет МегаФон
15-летний ватерполист из Петербурга умер в Болгарии во время тренировки
«Убогая летающая тарелка»: Петербуржцы предложили избавиться от стеклянного купола Невской Ратуши
«Спартак» выделил болельщикам «Зенита» 4 тысячи билетов
Завод «Тойота» в Санкт-Петербурге начнет выпуск кроссовера RAV4 нового поколения
Ботанический сад устроит распродажу саженцев
В Царском Селе вместо книжных шкафов используют холодильники «ЗИЛ»
МЧС предупреждает петербуржцев от грозах
Мотоциклист пытался проскочить меж двух грузовиков, но не успел и погиб
Прайд в городе: Петербуржцев удивил «радужный» стадион на Крестовском острове
Полиция задержала владельца турецкого отеля, в бассейне которого захлебнулась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга
Суд освободил из-под ареста виновника смертельной аварии на Невском проспекте
Невский район стал самым криминальным в Петербурге
Петербургского боксера Максима Дадшева посмертно наградили медалью
На трассе Выборг – Светогорск построят новый мост через Вуоксу
Пулково ужесточит контроль за автонарушителями
Зенитовцы пришли в Эрмитаж и «намалевали» синих квадратов
Против водителя, протаранившего авто с детьми на улице Савушкина, завели уголовное дело
В Выборгском замке нашли вход в еще одно подземелье