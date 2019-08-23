«Превышение нормы вредных веществ»: Роспотренадзор рассказал о результатах проб воздуха во время пожара на Складской улице

СЕГОДНЯ 21:24 2019-08-23T21:24:51+03:00

Возгоранию, с которым боролись почти двести человек, присвоили самый высокий уровень сложности

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Днем 22 августа на Складской улице в Петербурге было жарко. В доме № 6 из вспыхнул свечной цех, от которого загорелось все здание. Пожару присвоили пятый уровень сложности, а тушить его вызвали почти двести человек личного состава.

Во время ЧП на Складскую улицу прибыли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора Они отобрали пробы воздуха в ближайших жилых кварталах, чтобы исследовать его на содержание вредных веществ.

- В момент интенсивного выброса дыма в атмосферу с 16.23 до 20.25, установлено превышение гигиенических нормативов по показателям: сажи, взвешенных веществ и диоксид азота, характерных для процессов горения, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

После этого контроль воздуха продолжился. Пробы взяли еще дважды: вечером 22 августа и утром следующего дня.

- Согласно результатам превышений нормы загрязняющих веществ, в том числе сажи, взвешенных веществ и диоксид азота, не обнаружено, - сообщили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727504" frameborder="0"></iframe> На Складской улице в Петербурге по повышенному номеру тушат склады.Видео: ГУ МЧС России по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU