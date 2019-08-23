«Превышение нормы вредных веществ»: Роспотренадзор рассказал о результатах проб воздуха во время пожара на Складской улице
Днем 22 августа на Складской улице в Петербурге было жарко. В доме № 6 из вспыхнул свечной цех, от которого загорелось все здание. Пожару присвоили пятый уровень сложности, а тушить его вызвали почти двести человек личного состава.
Во время ЧП на Складскую улицу прибыли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора Они отобрали пробы воздуха в ближайших жилых кварталах, чтобы исследовать его на содержание вредных веществ.
- В момент интенсивного выброса дыма в атмосферу с 16.23 до 20.25, установлено превышение гигиенических нормативов по показателям: сажи, взвешенных веществ и диоксид азота, характерных для процессов горения, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.
После этого контроль воздуха продолжился. Пробы взяли еще дважды: вечером 22 августа и утром следующего дня.
- Согласно результатам превышений нормы загрязняющих веществ, в том числе сажи, взвешенных веществ и диоксид азота, не обнаружено, - сообщили в ведомстве.
На Складской улице в Петербурге по повышенному номеру тушат склады.Видео: ГУ МЧС России по СПб
ИСТОЧНИК KP.RU