Прогноз погоды на выходные в Санкт-Петербурге: Суббота с грозой, а воскресенье - с солнцем

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-24T09:27:34+03:00

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Лето, ах лето, - пелось в известной песне. Но увы, это время года неумолимо подходит к концу и петербуржцам остается наслаждаться последними августовскими деньками. Правда погода, увы, порадует не слишком. Зато горожане смогут оценить ее разнообразие и испытать всю гамму эмоций. Погода на выходные в Санкт-Петербурге будет такая:

- 24 августа ожидается переменная облачность, с прояснениями. Утром дожди, местами ливни. Днем местами кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет повышаться,- сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот с воскресенья можно ждать возвращения летнего тепла. 25 августа в городе на Неве будет лишь немного облачно, без осадков. Ветер западный, слабый. Воздух прогреется до +23 градусов, а атмосферное давление будет слабо повышаться. Другими словами - идеальная погода для прогулок, пикников и пляжа. Искупаться - не факт - вода все же прохладная, а вот позагорать вполне можно. Напоследок.

ИСТОЧНИК KP.RU