Два человека погибли в ДТП на дамбе из-за слетевшего с пикапа кунга

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-24T09:52:18+03:00

На дамбе в ДТП погибли два человека. Фото: vk.com/spb_today

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Два человека стали жертвами автомобильной аварии, которая произошла вечером 23 августа на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в районе дамбы. Около семи вечера здесь столкнулись «БМВ» и грузовик «Вольво». А причиной этому стал слетевший колпак кузова (кунг) с пикапа «Ниссан».

- Уклоняясь от слетевшего на дорогу кунга, следовавший сзади автомобиль «БМВ» с женщиной-водителем за рулем совершил столкновение с двигавшимся в соседнем ряду грузовиком, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам очевидцев аварии, «БМВ» резко ушел вправо перед «Вольво» и врезался в отбойник, а грузовик ударило легковушку сзади.

В результате месте скончался 28-летний пассажир легковой иномарки. Женщина-водитель 1970 года рождения была госпитализирована в состоянии средней тяжести, 9-летняя девочка получила легкие травмы. А вот 88-летняя пенсионерка, которую увезли на скорой в тяжелом состоянии, позднее скончалась в больнице.

В обстоятельствах трагической аварии разбираются инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU