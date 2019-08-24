На проспекте Испытателей машина ГИБДД гналась за нарушителем - оба застряли на трамвайных путях

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-24T11:50:03+03:00

Проехать по рельсам не получилось ни у нарушителя ни у гаишников. Встали все. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Сударь, вас постигла неудача - так обычно шутят пользователи соцсетей, когда происходит какое-нибудь курьезное происшествие. И этот комментарий вполне подходит к ситуации, произошедшей в ночь на субботу в Приморском районе Петербурга. Здесь на трамвайных путях застряли нарушитель и гнавшаяся за ним машина ГИБДД.

- На Испытателей 37 у ТРК «Миллер» ГАИшники решили поймать нарушителей, которые «нырнули» на трамвайные пути и все вместе дружно застряли, - пишут очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В итоге патрульный «Солярис» лег брюхом на трамвайные рельсы, которые идут по выделенной полосе и беспомощно вращал колесами. Вскоре обнаружился и источник проблем. Второй участник происшествия на черной «Тойоте» был в точно таком же положении, но на сотню метров дальше.

Чем кончилась история - неизвестно, но машину ГИБДД усиленно выдергивали джипом. Второго участника гонок доставать по-видимому придется краном.

Позднее появиласт официальная информация от ГИБДД. По словам представителей инспекции, погони не было. Водитель «Тойоты» ошибочно уехал не туда и застрял. Проезжавшие мимо инспектора попытались ему помочь и также зависли на путях. Все закончилось хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727811" frameborder="0"></iframe> В Петербурге гнавшиеся за нарушителями полицейские вместе с ними застряли на рельсах.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU