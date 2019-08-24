Алексей Мишин назвал «Зенит» символом Петербурга

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-24T10:52:44+03:00

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Уже меньше, чем через год, Санкт-Петербург вновь станет столицей футбола. Наряду с 12 городами Европы, здесь пройдут игры континентального чемпионата. А в преддверии события, известные горожане делятся своими мыслями и рассказывают о Северной столице. Одним из таких людей стал тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

- Думаю, что своеобразными эмблемами того или иного города можно считать определенные виды спорта. Для Санкт-Петербурга такой эмблемой является футбол и наша команда «Зенит», - рассказал пресс-службе ЕВРО-2020 Алексей Николаевич.

Кроме этого наставник Елизаветы Туктамышевой отметил, что все спортсмены, и фигуристы в том числе, будут рады посетить матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут на Крестовском острове.

Отметил Алексей Мишин и красоту Петербурга.

- Когда я проезжаю вантовый мост через корабельный фарватер ЗСД, открывается чудесная картина: слева – Финский залив, справа – Нева и новая футбольная арена. «Ты должен гордиться тем, что живешь в Санкт-Петербурге», - говорю я своему внуку, - рассказал тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU