2019-08-24T12:02:55+03:00
Происшествия

«Мерседес» на зимней резине свалился в Ново-Адмиралтейский канал

Водитель иномарки выплыл из воды сам
Петр КИБЕР
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В Петербургские каналы нет-нет, да упадет машина.В Петербургские каналы нет-нет, да упадет машина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стоящий на воде Петербург часто сравнивают с Венецией или Амстердамом. Правда, такого числа каналов, как в столице Голландии у нас нет. Там, по статистике, раз в день в воду падает один автомобиль (по крайней мере так было раньше), но и в городе на Неве аналогичные инциденты происходят регулярно.

- 24 августа в 8:35 водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением. В результате автомобиль пробил ограждение и упал в Ново-Адмиралтейский канал у дома номер 2, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина 1984 года рождения, управлявший иномаркой, смог сам выбраться из машины и выплыть на поверхность. Автомобиль позднее пришлось доставать краном.

Известно, что ДТП произошло при попытке совершить левый поворот. Причиной инцидента могла стать большая скорость, мокрый после дождя асфальт или же...зимняя резина, которая стояла на машине. В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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