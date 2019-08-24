Петербургские ученые создали портативный 250-килограммовый томограф
Уникальную разработку создали специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Им удалось собрать портативный томограф, который легко переводится в машине. Техника уже помогает пожарным Северной столицы.
- Мы разработали полный комплект технических средств рентгеновской томографии «высокого» разрешения, включая специализированное программное обеспечение. В основе технологии – использование микрофокусной трубки, которая позволяет обеспечить высокую резкость изображения и обеспечить изображение интересующего объекта в очень хорошем качестве, - говорит завкафедрой электронных приборов и устройств «ЛЭТИ» Николай Потрахов.
При этом аппарат делает снимки не на пленке или бумаге, как рентген, а сразу перегоняет из в компьютер, где строится трехмерная модель объекта.
Такие технологии крайне востребованы при испытании новых лекарственных препаратов, научных исследованиях - один из аппаратов работает в интересах музеев Северной столицы. Он помогает проводить исследования различных объектов – костей и предметов искусства, определять их подлинность, правильно выбрать технику реставрации и многое другое.
А 250-килограммовый «мини»-томограф работает вместе с пожарными города. В передвижной лаборатории он помогает экспертам быстро выявить очаг возгорания и точно установить его причину.
ИСТОЧНИК KP.RU