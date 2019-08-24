2019-08-24T13:17:06+03:00
Общество

Петербургские ученые создали портативный 250-килограммовый томограф

Аппарат можно перевозить в машине и он уже помогает пожарным
Петр КИБЕР
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Томографы бувают не только медицинскими. Они помогают ученым и пожарным делать свою работу.Томографы бувают не только медицинскими. Они помогают ученым и пожарным делать свою работу.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уникальную разработку создали специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Им удалось собрать портативный томограф, который легко переводится в машине. Техника уже помогает пожарным Северной столицы.

- Мы разработали полный комплект технических средств рентгеновской томографии «высокого» разрешения, включая специализированное программное обеспечение. В основе технологии – использование микрофокусной трубки, которая позволяет обеспечить высокую резкость изображения и обеспечить изображение интересующего объекта в очень хорошем качестве, - говорит завкафедрой электронных приборов и устройств «ЛЭТИ» Николай Потрахов.

При этом аппарат делает снимки не на пленке или бумаге, как рентген, а сразу перегоняет из в компьютер, где строится трехмерная модель объекта.

Такие технологии крайне востребованы при испытании новых лекарственных препаратов, научных исследованиях - один из аппаратов работает в интересах музеев Северной столицы. Он помогает проводить исследования различных объектов – костей и предметов искусства, определять их подлинность, правильно выбрать технику реставрации и многое другое.

А 250-килограммовый «мини»-томограф работает вместе с пожарными города. В передвижной лаборатории он помогает экспертам быстро выявить очаг возгорания и точно установить его причину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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