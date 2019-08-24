2019-08-24T14:44:38+03:00
Общество

Жителей Петербурга и Выборга зовут сняться в кино про перевал Дятлова

Молодые мужчины и женщины нужны на роль солдат и медсестер Красной армии, а также мирных немцев
Петр КИБЕР
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В Петербурге и Выборге снимают фильм "Перевал Дятлова". Фото: Фото: Фонд памяти группы ДятловаВ Петербурге и Выборге снимают фильм "Перевал Дятлова". Фото: Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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Жители Выборга взбудоражены: у них появилась возможность стать если не звездами кино, то хотя бы его полноценными участниками. Для съемок картины «Перевал Дятлова» в областном городе ищут молодых мужчин и женщин «без признаков современности».

- Съемки телевизионного художественного фильма «Перевал Дятлова» с 21 по 30 августа пройдут в Санкт-Петербурге, 30 и 31 августа - в Выборге, - пишут организаторы съемок в соцсетях.

Причем в Северной столице будут снимать Москву - по сюжету действие происходит в 1959 году на вокзале. А Московский в Петербурге и Ленинградский в столице, как известно, близнецы-братья.

Выборг, судя по всему, сыграет роль одного из немецких городов, возможно даже Берлина времен войны. И там и там киношникам требуются люди в массовку. Молодежь - на роль солдат и медсестер советской армии, а также дети, мужчины и женщины всех возрастов в качестве мирного немецкого населения.

Обязательное условие - отсутствие татуировок, пирсинга и прочих примет современности.

Одного из главных героев, скорее всего Семена Золоторева, который успел повоевать в рядах Красной армии, сыграет актер Егор Бероев. Именно для него в Петербурге ищут дублера.

- Нужен дублер артиста Егора Бероева на 25 августа. Размеры: Рост - 190 Верх - 52/Низ - 50 Ноги - 44, - публикуют параметры в соцсетях ассистенты по массовке.

Неизвестно, о чем конкретно будет кинофильм «перевал Дятлова», но в реальности, зимой 1959 года в горах Северного Урала погибла группа из девяти туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов. Тайна их смерти будоражит умы любителей загадок до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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