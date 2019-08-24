Борт МЧС доставил в Петербург пятерых тяжелобольных младенцев их Чечни и Дагестана

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-24T16:52:32+03:00

В Петербург самолетом доставили пятерых тяжелобольных детей из Чечни и Дагестана. Фото: Пресс-служба СПбГПМУ

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Сразу пять тяжелобольных малышей доставил в город на Неве спецборт МЧС России. На борту самолеты находились малыши из Чечни и Дагестана, а также сопровождавшие их врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета (СПбГПМУ).

- Все дети были предварительно проконсультированы неонатологами и реаниматологами СПбГПМУ, после чего было принято решение о переводе двух мальчиков и трех девочек (возраст детей от 5 до 45 дней от рождения) в Клинику Педиатрического университета, - сообщает пресс-служба СПбГПМУ.

Специалисты особо отмечают уникальность события. Перевозка одновременно пяти «тяжелых» новорожденных (двое находятся на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии) в России состоялась впервые.

Весь полет состояние малышей контролировал главный неонатолог Ленинградской области, заместитель главного врача СПбГПМУ по неонатологии Алексей Владимирович Яковлев

Сейчас дети уже прибыли к Клинику университета, где им оказывают все необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU