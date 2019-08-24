Борт МЧС доставил в Петербург пятерых тяжелобольных младенцев их Чечни и Дагестана
Сразу пять тяжелобольных малышей доставил в город на Неве спецборт МЧС России. На борту самолеты находились малыши из Чечни и Дагестана, а также сопровождавшие их врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета (СПбГПМУ).
- Все дети были предварительно проконсультированы неонатологами и реаниматологами СПбГПМУ, после чего было принято решение о переводе двух мальчиков и трех девочек (возраст детей от 5 до 45 дней от рождения) в Клинику Педиатрического университета, - сообщает пресс-служба СПбГПМУ.
Специалисты особо отмечают уникальность события. Перевозка одновременно пяти «тяжелых» новорожденных (двое находятся на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии) в России состоялась впервые.
Весь полет состояние малышей контролировал главный неонатолог Ленинградской области, заместитель главного врача СПбГПМУ по неонатологии Алексей Владимирович Яковлев
Сейчас дети уже прибыли к Клинику университета, где им оказывают все необходимое лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU