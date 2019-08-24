Запутался в проводах, мяукал и писался: Из электрощитка на улице Громова спасли кота Гаусса

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-24T18:24:22+03:00

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Застрявшие в вентиляционных шахтах, застрявшие в трубах и прочих не самых доступных местах многоэтажек кошки - бич современного общества. Люди заводят мурлык, не представляя, какую ответственность это накладывает. Но и сами мохнатых хулиганы способны учудить такое, что без перфоратора не разберешься. Так, на улице Громова в электрощитке застрял кот по кличке Гаусс.

- В подъезде, там где провода, между 4 и 5 этажами застряла кошка. Сидит уже 2-3 дня. Жильцы жалуются, что она там писает, - говорилось в заявке, которую получили специалисты отряда «Кошкиспас».

Приехавшие на место спасатели убедились: да сидит, да писает. И все остальное тоже. А что делать? Выбраться кот сам не может и природу не обманешь.

По счастью, обесточивать новостройку не пришлось. Кот забрался в канал, по которому шли слаботочные провода от домофонов, телевизионных антенн и прочего. Поскольку ломать стену на лестничной клетке разрешения никто дать не отважился, мурлыку с ободранным в кровь, а от этого еще более агрессивного, пришлось доставать снизу.

Спасателям пришлось пробить дыру в бетоне, а затем тянуть кота за наиболее доступные части тела. Несмотря на истошные вопли и острые когти, вскоре Гаусс был извлечен на свет. Тут-то и обнаружилась его хозяйка, искавшая кота последние дни.

Усатого проказника накормили и отправили залечивать раны. А счастливые, но уставшие спасатели отправились по домам. До следующего вызова.

ИСТОЧНИК KP.RU