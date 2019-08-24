Суд арестовал жениха из «Давай поженимся», которого подозревают в педофилии

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-24T19:50:37+03:00

Мужчину обвиняют в том, что он заманивал к себе маленьких девочек и делал их обнаженные фото

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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в педофилии. Родители нескольких маленьких девочек обвинили петербуржца в том, что он фотографировал их детей в обнаженном виде. Особенность истории в том, что ранее подозреваемый был участников популярного шоу «Давай поженимся».

- Меру пресечения в виде ареста удовлетворили после ходатайства следователя Следственного комитета России, - пишут «Невские новости».

Впрочем, сам 40-летний мужчина уверен в своей невиновности. Он отрицает, что приглашал девочек к себе и уверен, что его просто оговорили.

Следователи в свою очередь считают, что неудавшийся жених заманивал детей конфетами и прочими сладостями, а потом уговаривал раздеться и сделать непристойные фотографии. Кто прав в этой истории - установит суд. А до него мужчине придется побыть в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU