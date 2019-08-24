2019-08-24T19:50:37+03:00
Происшествия

Суд арестовал жениха из «Давай поженимся», которого подозревают в педофилии

Мужчину обвиняют в том, что он заманивал к себе маленьких девочек и делал их обнаженные фото
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Участника шоу "Давай поженимся" обвиняют в педофилии.Участника шоу "Давай поженимся" обвиняют в педофилии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в педофилии. Родители нескольких маленьких девочек обвинили петербуржца в том, что он фотографировал их детей в обнаженном виде. Особенность истории в том, что ранее подозреваемый был участников популярного шоу «Давай поженимся».

- Меру пресечения в виде ареста удовлетворили после ходатайства следователя Следственного комитета России, - пишут «Невские новости».

Впрочем, сам 40-летний мужчина уверен в своей невиновности. Он отрицает, что приглашал девочек к себе и уверен, что его просто оговорили.

Следователи в свою очередь считают, что неудавшийся жених заманивал детей конфетами и прочими сладостями, а потом уговаривал раздеться и сделать непристойные фотографии. Кто прав в этой истории - установит суд. А до него мужчине придется побыть в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленинградский зоопарк разыграет шанс покормить лемуров
В тренерском штабе «Зенита» объяснили поражение от «Уфы»
На улицы Петербурга выехал винтажный тигр
Семака не хватило: «Зенит» без главного тренера проиграл «Уфе»
Через несколько дней возможна перевозка: Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Запутался в проводах, мяукал и писался: Из электрощитка на улице Громова спасли кота Гаусса
Борт МЧС доставил в Петербург пятерых тяжелобольных младенцев их Чечни и Дагестана
Ваши ожидания - это ваши проблемы: Шоу-заезды «Формулы-1» в центре Петербурга были отменены
Жителей Петербурга и Выборга зовут сняться в кино про перевал Дятлова
Петербургские ученые создали портативный 250-килограммовый томограф
«Мерседес» на зимней резине свалился в Ново-Адмиралтейский канал
Алексей Мишин назвал «Зенит» символом Петербурга
На проспекте Испытателей машина ГИБДД гналась за нарушителем - оба застряли на трамвайных путях
Два человека погибли в ДТП на дамбе из-за слетевшего с пикапа кунга
Прогноз погоды на выходные в Санкт-Петербурге: Суббота с грозой, а воскресенье - с солнцем
Проверка завершилась: После пыток арестованных из «Крестов-2» уволили сотрудников
«Превышение нормы вредных веществ»: Роспотренадзор рассказал о результатах проб воздуха во время пожара на Складской улице
Состояние улучшилось: Пострадавшую в бассейне турецкого отеля петербурженку осмотрели врачи из России