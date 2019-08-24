На улицы Петербурга выехал винтажный тигр

СЕГОДНЯ 20:14 2019-08-24T20:14:36+03:00

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Чего только не увидишь на улицах Петербурга! Но вот ретро-трамвай, одетый в костюм тигра - это действительно нечто необычное. Но подгулявшим в субботу горожанам такое не почудилось. «Винтажный тигр» действительно катился по рельсам. А причиной для этого стало 100-летие государственных цирков России.

- Трамвай ЛМ-57 из коллекции Музея городского электрического транспорта таким образом присоединился к торжествам в честь 100-летия государственных цирков России, -сообщает в соцсетях петербургский «Горэлектротранс».

При этом транспортники напоминают, что у ленинградцев была добрая традиция давать прозвища разным типам вагонов. Если в тигра облачился «Стиляга», то в музее есть и другие «животные»: «Слоны» (кстати, юбиляры этого года), «Кузнечики», «Пчелки» и даже «Дельфин». Специалисты без труда разгадают ребус, а остальным заинтересованным горожанам прямая дорога в музей электротранспорта.

Ну а если же вы захотели устроить фотоохоту на тигра, то 24 и 25 августа он будет ходить от Цирка на Фонтанке по Литейному проспекту и Литейному мосту; мимо Финляндского вокзала на Петроградскую сторону через Сампсониевский мост; через Троицкий мост и далее по Садовой улице до площади Тургенева, а затем обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU