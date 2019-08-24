2019-08-24T20:32:24+03:00
Спорт

В тренерском штабе «Зенита» объяснили поражение от «Уфы»

На послематчевой пресс-конференции за всех отдувался Игорь Симутенков
Петр КИБЕР
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В Уфе "Зенит" забуксовал и не смог заработать очки.В Уфе "Зенит" забуксовал и не смог заработать очки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Поражения когда-то все равно случаются. В футболе - чем позже, тем лучше. «Зенит» в новом чемпионате России протянул без них шесть туров. А на седьмом споткнулся об «Уфу». Неуступчивые хозяева не испугались фаворита и дали бой. сине-бело-голубые, оставшиеся на игру без главного тренера, спасовали. Почему так получилось, после игры объяснил помощник Сергея Семака Игорь Симутенков.

- «Зенит» сыграл ниже своих способностей, - назвал главную причину поражения сегодняшний рулевой петербуржцев, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

При этом Симутенков уверен, что вялости, о которой говорят многие зрители матча, не было - команда играла в полную силу.

- Мы не берегли силы. Знали, что нас ждет трудная игра. Готовились как к очередному сложному матчу, - отметил тренер.

Но результат, как говорится, на табло. А оно после финального свистка показывало 1:0 в пользу «Уфы». Единственный мяч на 79-й минуте встречи забил Даниил Фомин. Отыграться у «Зенита» не получилось и теперь клуб потеряет лидерство в турнирной таблице. Его обойдут «Локомотив» или «Краснодар». А возможно и оба - зависит от результатов их очной встречи.

Напомним, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован на одну игру за оскорбление арбитра и смотрел встречу с трибуны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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