Прогноз погоды на 25 августа в Санкт-Петербурге: тепло и облачно

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-25T09:08:20+03:00

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Август подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и без того короткое северное лето. Практически весь остаток месяца в Санкт-Петербурге будет царить умеренно теплая погода с периодическими дождями и прохладным ветром. Об этом «Комсомолке» рассказали в Северо-западном управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

- В субботу, 25 августа, ожидается переменная облачность, - обещают синоптики. – Но преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Днем температура воздуха прогреется до +20 - +22 градусов. Ночью ждет резкое похолодание: до +13 - +15, а местами и вовсе до +10. Атмосферное давление будет слабо повышаться – обратите на это особое внимание, если у вас есть метеозависимость. Завтра, 26 августа, будет чуть теплее – до +15 ночью и до +23 градусов днем, местами кратковременный дождь и переменная облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU