Ночью в Санкт-Петербурге три патрульные машины устроили погоню за водителем каршеринга

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-25T09:49:10+03:00

Как выяснилось, водитель авто гонял по улицам без прав. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Классический случай: некий человек решил, что отсутствие водительского удостоверения – не повод отказывать себе в удовольствии покататься на машине, взял каршеринговое авто и поехал развлекаться. Далеко уехать не получилось: неподалеку от проспекта Луначарского, 78, его остановил патруль ДПС. Дальше – как в кино.

- Кода ему дорогу перегородили, он рванул через разделительную полосу и нырнул в парк (рядом с местом происшествия расположен Муринский парк – прим.ред.), - рассказывают очевидцы случившегося в социальных сетях. – Метров через 100 только остановился - видимо, как-то отрубили авто через спутник.

Стражи правопорядка оказались культурнее: в парк они заезжать не стали, оставили автомобили у въезда и бросились в погоню пешком. Водителя благополучно задержали. Какое наказание он получит за свои ночные выкрутасы – решится уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU