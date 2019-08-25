2019-08-25T10:42:30+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга припарковал авто на газоне посреди Северной площади

Пользователи соцсетей гадают, что заставило его так поступить
Сергей ВОЛЧКОВ
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Самая популярная версия - автомобиль арендовала молодая пара, чтобы встретить рассвет посреди травы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбСамая популярная версия - автомобиль арендовала молодая пара, чтобы встретить рассвет посреди травы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Соскучились по историям с водителями каршеринговых авто? Знаем, что нет, но деваться некуда – проблема арендных машин в последнее время приобретает все более и более пугающие масштабы. Мы уже писали о водителе без прав, который пытался скрыться от полиции в Муринском парке. Следующий «герой» оказался еще более наглым: автомобиль он оставил прямо на газоне посреди Северной площади в Калининском районе Санкт-Петербурга.

- Вот так у нас паркуется каршеринг, - прокомментировали случившееся очевидцы в социальных сетях. – Видимо, если машина не своя, то и делать с ней можно все, что угодно – в том числе кидать на газоне.

Как именно авто занесло в самый центр Северной площади, не известно. В комментариях высказываются самые разные предположения: кто-то полагает, что водитель таким образом уходил от ДТП, кто-то – что каршеринг арендовала влюбленная парочка, чтобы встретить рассвет посреди травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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