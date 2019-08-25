Четыре девушки получили травмы в ночной аварии на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-25T11:11:29+03:00

У всех пострадавших медики диагностировали травмы разной степени тяжести. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Среди них - подросток в возрасте 16 лет

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Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 августа, на Литейном проспекте. В четыре часа утра возле дома № 4 лоб в лоб столкнулись две легковушки: «Лада Веста» и «Хёндэ Солярис». Об инциденте «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области.

- По предварительной информации водитель «Лады Веста» - мужчина 1986 года рождения, совершая разворот, не предоставил преимущества «Хёндэ» под управлением мужчины 1994 года рождения, - уточнили в ведомстве. – В результате пострадали пассажиры обоих автомобилей – четыре девушки, включая одну несовершеннолетнюю.

Удар превратил передние части машин в месиво из железа и пластика. Прибывшие медики диагностировали у всех пострадавших травмы разной степени тяжести. По факту случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU