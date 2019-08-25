В Санкт-Петербурге ограничат движение автомобилей из-за полумарафона «Балтийский шторм WRF»

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-25T11:48:09+03:00

В рамках марафона планируется десять стартов на дистанции от трехсот метров до 21,1 километра. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Часть автомобильных магистралей Санкт-Петербурга сегодня, 25 августа, будет перекрыта, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Причина – большое спортивное мероприятие, полумарафон «Балтийский шторм WRF».

- с 8:30 до 12:30 будет закрыто движение по Парашютной улице от Шуваловского проспекта до дороги на Каменку, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве.

Кроме того, ограничения коснутся еще двух участков Северной столицы. С 8:30 до 13:00 для проезда автомобилей закроют отрезок Парашютной улицы от Долгоозерной до Шуваловского проспекта. Благо, самая масштабная часть перекрытий уже позади: она пришлась на старт полумарафона, на период с 9:30 до 11:40, когда для движения авто был закрыт Комендантский проспект от Легковой до Парашютной улицы, а также сама Парашютная от Комендантского до дороги в Каменку.

В рамках полумарафона планируется десять стартов на дистанции от трехсот метров до 21,1 километра. Победителей ждут призы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU