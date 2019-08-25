2019-08-25T12:14:08+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге неизвестный ножом вырезал с иконы в храме ювелирные украшения

Преступление злоумышленник совершил посреди бела дня
Сергей ВОЛЧКОВ
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Преступника, вырезавшего с иконы в Горелово ювелирные украшения, уже объявили в розыск.Преступника, вырезавшего с иконы в Горелово ювелирные украшения, уже объявили в розыск.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Наглядная иллюстрация к понятию «ничего святого». Как сообщает главное управление МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти, 22 августа неизвестный похитил с иконы в храме преподобного Алексия, Человека Божьего в поселке Горелово, ювелирные украшения. Действовал преступник уверенно, если не сказать нагло: в церковь явился среди бела дня, а у иконы притворился, что молится.

- Мужчину увидела свидетельница – 61-летняя пенсионерка, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Она схватила его за руку, но из-за угроз применения насилия была вынуждена отпустить. Убегая, злоумышленник выронил нож.

Сейчас мужчину, в прямом смысле слова покусившегося на святое, разыскивает полиция. Стражи порядка также возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса – «Грабеж». Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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