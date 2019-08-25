2019-08-25T12:39:16+03:00
Происшествия

В центре Санкт-Петербурга украли кошелек у пожилой иностранки

Кроме денег 69-летняя женщина лишилась трех банковских карт
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Пропажу кошелька потерпевшая обнаружила только в одном из музеев на Дворцовой площади.Пропажу кошелька потерпевшая обнаружила только в одном из музеев на Дворцовой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Кто-то везет из отпуска сувениры, кто-то – новые впечатления, а кто-то – уголовные дела. Как сообщает главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера, 24 августа, около четырех часов дня в полицию поступило обращение от 69-летней иностранки. У женщины украли кошелек – причем сделали это так ловко, что его отсутствие она заметила лишь спустя некоторое время, когда пришла в один из музеев на Дворцовой площади.

- В кошельке находилась сумма денег в иностранной валюте и три банковские карточки, - уточнили в ведомстве. – В дальнейшем с одной из карточек списали денежные средства на общую сумму 197 с небольшим тысяч рублей.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Стражи правопорядка пытаются установить личность злоумышленника (или злоумышленников – не исключено, что пожилых туристов в Северной столице обкрадывает целая банда!) и задержать его, чтобы привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пьяный водитель наехал на полицейского
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга откроется новый автобусный маршрут
В Санкт-Петербурге неизвестный ножом вырезал с иконы в храме ювелирные украшения
В Санкт-Петербурге ограничат движение автомобилей из-за полумарафона «Балтийский шторм WRF»
Четыре девушки получили травмы в ночной аварии на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель каршеринга припарковал авто на газоне посреди Северной площади
Ночью в Санкт-Петербурге три патрульные машины устроили погоню за водителем каршеринга
Прогноз погоды на 25 августа в Санкт-Петербурге: тепло и облачно
Ленинградский зоопарк разыграет шанс покормить лемуров
В тренерском штабе «Зенита» объяснили поражение от «Уфы»
На улицы Петербурга выехал винтажный тигр
Суд арестовал жениха из «Давай поженимся», которого подозревают в педофилии
Семака не хватило: «Зенит» без главного тренера проиграл «Уфе»
Через несколько дней возможна перевозка: Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Запутался в проводах, мяукал и писался: Из электрощитка на улице Громова спасли кота Гаусса
Борт МЧС доставил в Петербург пятерых тяжелобольных младенцев их Чечни и Дагестана
Ваши ожидания - это ваши проблемы: Шоу-заезды «Формулы-1» в центре Петербурга были отменены
Жителей Петербурга и Выборга зовут сняться в кино про перевал Дятлова
Петербургские ученые создали портативный 250-килограммовый томограф
«Мерседес» на зимней резине свалился в Ново-Адмиралтейский канал
Алексей Мишин назвал «Зенит» символом Петербурга
На проспекте Испытателей машина ГИБДД гналась за нарушителем - оба застряли на трамвайных путях
Два человека погибли в ДТП на дамбе из-за слетевшего с пикапа кунга
Прогноз погоды на выходные в Санкт-Петербурге: Суббота с грозой, а воскресенье - с солнцем
Проверка завершилась: После пыток арестованных из «Крестов-2» уволили сотрудников
«Превышение нормы вредных веществ»: Роспотренадзор рассказал о результатах проб воздуха во время пожара на Складской улице
Состояние улучшилось: Пострадавшую в бассейне турецкого отеля петербурженку осмотрели врачи из России