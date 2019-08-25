В центре Санкт-Петербурга украли кошелек у пожилой иностранки

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-25T12:39:16+03:00

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Кто-то везет из отпуска сувениры, кто-то – новые впечатления, а кто-то – уголовные дела. Как сообщает главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера, 24 августа, около четырех часов дня в полицию поступило обращение от 69-летней иностранки. У женщины украли кошелек – причем сделали это так ловко, что его отсутствие она заметила лишь спустя некоторое время, когда пришла в один из музеев на Дворцовой площади.

- В кошельке находилась сумма денег в иностранной валюте и три банковские карточки, - уточнили в ведомстве. – В дальнейшем с одной из карточек списали денежные средства на общую сумму 197 с небольшим тысяч рублей.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Стражи правопорядка пытаются установить личность злоумышленника (или злоумышленников – не исключено, что пожилых туристов в Северной столице обкрадывает целая банда!) и задержать его, чтобы привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU