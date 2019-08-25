В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга откроется новый автобусный маршрут
Уже завтра, 26 августа, в Санкт-Петербурге появится новый автобусный маршрут. Он получит номер 193 и свяжет сразу два густонаселенных района: Красногвардейский и Калининский. Об этом «Комсомолке» рассказали в «Пассажиравтотрансе».
- Новый маршрут проложен от остановки «Проспект Культуры» до остановки «Челябинская улица, 159», - уточнили в ведомстве. – В первую очередь он необходим для того, чтобы обеспечить транспортной доступностью жителей двух новых кварталов: «Цветочного города» и «Новой Охты».
Полная схема маршрута будет выглядеть так: конечная остановка «Проспект Культуры» - Суздальский проспект - улица Демьяна Бедного - Тимуровская улица - улица Ушинского - проспект Просвещения - станция метро «Гражданский проспект» - улица Руставели - Токсовская улица - Муринская дорога - Васнецовский проспект - конечная остановка «Челябинская улица, 159».
Интервалы движения составят от 19 до 30 минут. В рабочие дни между проспектом Культуры и Челябинской улицей будут курсировать девять автобусов, в выходные – восемь.
ИСТОЧНИК KP.RU