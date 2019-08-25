2019-08-25T14:23:17+03:00
Происшествия

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пьяный водитель наехал на полицейского

После чего попытался скрыться от ответственности
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Пушкине пьяный 21-летний водитель наехал на полицейского. И не в переносном, а в прямом смысле.В Пушкине пьяный 21-летний водитель наехал на полицейского. И не в переносном, а в прямом смысле.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Инцидент произошел вчера, 24 августа. Как сообщает главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ничто, как говорится, не предвещало беды: в чудесном городе Пушкин у дома № 9 по улице Первомайской сотрудник полиции вознамерился проверить документы у водителя. Водитель же на сотрудника наехал – не в переносном, а в прямом смысле! – после чего скрылся с места происшествия. То ли педали перепутал, то ли что-то нехорошее имел за душой.

- Информация была передана наружным нарядам полиции, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Спустя пару часов нарушителя задержали на Школьной улице в поселке Шушары.

Как оказалось, молодому человеку – за рулем разыскиваемого авто находился парень 21 года от роду – действительно было чего опасаться. Транспортным средством он управлял в состоянии алкогольного опьянения.

На горе-водителя составили сразу два административных протокола, материалы по факту наезда на полицейского были переданы в следственные органы. Парня отпустили под обязательство явиться в отделение по первому вызову. Пострадавшему сотруднику правопорядка медицинская помощь не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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