В Санкт-Петербурге построят еще два атомных ледокола

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-25T14:51:34+03:00

Вдобавок к трем уже существующим ледоколам проекта 22220 в ближайшие годы в Санкт-Петербурге построят еще два. Фото: Артем КИЛЬКИН

Они так же будут относиться к проекту 22220 - самым большим и мощным ледокольным судам в мире

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Мало кто знает, но Северная столица вот уже несколько десятков лет носит звание еще и столицы арктической. Наглядное тому подтверждение: работы по созданию ледоколов проекта 22220, самых больших и мощных в мире на данный момент. Три из них – «Урал», «Сибирь» и «Арктика» - уже практически готовы. Еще два будут построены в ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

- 23 августа в Мурманске «Атомфлот» и «Балтийский завод» заключили соответствующее соглашение, - уточняют в Смольном. – Согласно материалам закупки, четвертый (по серии – третий) ледокол должен быть построен не позднее 20 декабря 2024 года, пятый (по серии – четвертый) - не позднее 20 декабря 2026 года.

Стоимость контракта составила 100 миллиардов рублей. Универсальные ледоколы проекта 22220 будут будут обеспечивать проводку судов нефтью и газом с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU