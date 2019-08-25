2019-08-25T15:31:29+03:00
Общество

С понедельника в Санкт-Петербург вернутся дожди

Начало рабочей недели в этот раз, похоже, будет еще более унылым
Сергей ВОЛЧКОВ
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Дожди придут в Санкт-Петербург уже 26 августа - по счастью, кратковременные.Дожди придут в Санкт-Петербург уже 26 августа - по счастью, кратковременные.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Погрелись на солнышке, съездили на природу, оттаяли немного после череды ливней и ночных заморозков – и хватит. Начало рабочей недели (и без того штука безрадостная) в этот раз, похоже, будет совсем унылым. Как сообщают синоптики из Северо-западного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в понедельник, 26 августа, в Санкт-Петербург придут дожди. К счастью, кратковременные.

- Помимо дождей ожидается кратковременная облачность, - отметили в управлении. – Ветер будет юго-западный и западный, умеренный, с порывами до четырех метров в секунду.

Температура воздуха останется без изменений: ночью и утром она составит +13 - +15 градусов, хотя местами похолодает до +10. Днем же воздух прогреется до +20 - +22. Атмосферное давление, сегодня незначительно повышенное, завтра, напротив, начнет понижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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