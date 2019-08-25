2019-08-25T16:40:26+03:00
Общество

Средний проходной балл для поступления в Санкт-петербургский государственный университет достиг исторического максимума

Абитуриенты "умнеют" с каждым годом
Сергей ВОЛЧКОВ
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Средний проходной балл в СПбГУ в этом году составил 92,49. Рекордный результат!Средний проходной балл в СПбГУ в этом году составил 92,49. Рекордный результат!Фото: Артем КИЛЬКИН
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В 2019 году абитуриенты Санкт-Петербургского государственного университета поставили рекорд. Как сообщает пресс-служба СПбГУ, средний проходной балл достиг исторического максимума и составил ни много ни мало 92,49.

- Средний балл растет год от года, - рассказали «Комсомолке» в университете. – Так, в 2018 он составлял 91,7, а в 2017 – 90,75.

Среди всех поступивших, отмечают в СПбГУ, 419 человек сумели набрать 100 баллов как минимум по одному предмету на ЕГЭ, а 38 – сразу по двум. А у одной из абитуриенток, поступившей на специальность «Математика, алгоритмы и анализ данных», 100 баллов набралось сразу по четырем предметам – информатике, физике, математике и русскому языку.

В 2019 году самыми популярными специальностями среди абитуриентов Санкт-петербургского государственного университета стали

«Нефтегазовое дело», «Современное программирование», «Управление персоналом», и «Международная журналистика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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