Средний проходной балл для поступления в Санкт-петербургский государственный университет достиг исторического максимума

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-25T16:40:26+03:00

Средний проходной балл в СПбГУ в этом году составил 92,49. Рекордный результат! Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В 2019 году абитуриенты Санкт-Петербургского государственного университета поставили рекорд. Как сообщает пресс-служба СПбГУ, средний проходной балл достиг исторического максимума и составил ни много ни мало 92,49.

- Средний балл растет год от года, - рассказали «Комсомолке» в университете. – Так, в 2018 он составлял 91,7, а в 2017 – 90,75.

Среди всех поступивших, отмечают в СПбГУ, 419 человек сумели набрать 100 баллов как минимум по одному предмету на ЕГЭ, а 38 – сразу по двум. А у одной из абитуриенток, поступившей на специальность «Математика, алгоритмы и анализ данных», 100 баллов набралось сразу по четырем предметам – информатике, физике, математике и русскому языку.

В 2019 году самыми популярными специальностями среди абитуриентов Санкт-петербургского государственного университета стали

«Нефтегазовое дело», «Современное программирование», «Управление персоналом», и «Международная журналистика».

ИСТОЧНИК KP.RU