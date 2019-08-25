2019-08-25T17:12:18+03:00
Происшествия

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мошенница обманула 90-летнюю бабушку на 200 тысяч рублей

В квартиру пенсионерки она проникла под предлогом замены газовых счетчиков
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Когда пенсионерка отвлеклась, мошенница подменила реальные 200 тысяч рублей на билеты "Банка приколов".Когда пенсионерка отвлеклась, мошенница подменила реальные 200 тысяч рублей на билеты "Банка приколов".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Очередной эпизод с участием наглой мошенницы и доверчивой пенсионерки произошел вчера, 24 августа, в городе Пушкин Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает главное городское управление МВД, пока не известная злоумышленница проникла в квартиру 90-летней бабушки под предлогом проверки газовых счетчиков.

- Уже после ее ухода выяснилось, что мошенница заменила 200 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшей, на 260 тысяч рублей так называемого «банка приколов», - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Обнаружив подмену, пенсионерка обратилась в районное отделение полиции.

Сейчас мошенницу ищет полиция. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество». Если ее поймают (а нам хочется верить в то, что именно так и случится), обманщица доверчивых бабушек может загреметь за решетку на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перебегавшая дорогу собака спровоцировала ДТП с пострадавшими в Ленобласти
Средний проходной балл для поступления в Санкт-петербургский государственный университет достиг исторического максимума
С понедельника в Санкт-Петербург вернутся дожди
В Санкт-Петербурге построят еще два атомных ледокола
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пьяный водитель наехал на полицейского
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга откроется новый автобусный маршрут
В центре Санкт-Петербурга украли кошелек у пожилой иностранки
В Санкт-Петербурге неизвестный ножом вырезал с иконы в храме ювелирные украшения
В Санкт-Петербурге ограничат движение автомобилей из-за полумарафона «Балтийский шторм WRF»
Четыре девушки получили травмы в ночной аварии на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель каршеринга припарковал авто на газоне посреди Северной площади
Ночью в Санкт-Петербурге три патрульные машины устроили погоню за водителем каршеринга