В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мошенница обманула 90-летнюю бабушку на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:12 2019-08-25T17:12:18+03:00

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Очередной эпизод с участием наглой мошенницы и доверчивой пенсионерки произошел вчера, 24 августа, в городе Пушкин Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает главное городское управление МВД, пока не известная злоумышленница проникла в квартиру 90-летней бабушки под предлогом проверки газовых счетчиков.

- Уже после ее ухода выяснилось, что мошенница заменила 200 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшей, на 260 тысяч рублей так называемого «банка приколов», - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Обнаружив подмену, пенсионерка обратилась в районное отделение полиции.

Сейчас мошенницу ищет полиция. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество». Если ее поймают (а нам хочется верить в то, что именно так и случится), обманщица доверчивых бабушек может загреметь за решетку на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU