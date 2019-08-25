Перебегавшая дорогу собака спровоцировала ДТП с пострадавшими в Ленобласти

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-25T17:47:23+03:00

По словам очевидцев, авария на трассе «Сортавала» в Ленобласти случилась из-за собаки, перебегавшей дорогу. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Уходя от столкновения с ней, столкнулись два авто - по словам очевидцев, удар превратил их «в хлам» [фото, видео]

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Сегодня, 25 августа, в Ленобласти, на трассе «Сортавала» между деревнями Агалатово и Керро произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, опубликовавших фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», в результате столкновения обе машины оказались разбиты «в хлам». А виной всему – перебегавшая дорогу собака.

- Собака выбежала на дорогу, - рассказал Константин, помогавший вытаскивать раненых из искореженных авто. – Один из автомобилей попытался уйти от столкновения с ней и влетел в другой, двигавшийся в левом ряду. Я ехал третьим, успел вовремя затормозить.

Пассажиров одной из машин – мать и сына – пришлось доставать через окно. По словам Константина, их спасли ремни безопасности. Судьба водителя первого автомобиля остается неизвестной – по словам очевидцев, он получил травму головы. Собака, спровоцировавшая аварию, погибла.

По факту случившегося ведется проверка.

Собака, перебегавшая дорогу, спровоцировала ДТП с пострадавшими в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU