Перебегавшая дорогу собака спровоцировала ДТП с пострадавшими в Ленобласти
Сегодня, 25 августа, в Ленобласти, на трассе «Сортавала» между деревнями Агалатово и Керро произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, опубликовавших фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», в результате столкновения обе машины оказались разбиты «в хлам». А виной всему – перебегавшая дорогу собака.
- Собака выбежала на дорогу, - рассказал Константин, помогавший вытаскивать раненых из искореженных авто. – Один из автомобилей попытался уйти от столкновения с ней и влетел в другой, двигавшийся в левом ряду. Я ехал третьим, успел вовремя затормозить.
Пассажиров одной из машин – мать и сына – пришлось доставать через окно. По словам Константина, их спасли ремни безопасности. Судьба водителя первого автомобиля остается неизвестной – по словам очевидцев, он получил травму головы. Собака, спровоцировавшая аварию, погибла.
По факту случившегося ведется проверка.
Собака, перебегавшая дорогу, спровоцировала ДТП с пострадавшими в Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU