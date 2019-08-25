2019-08-25T18:15:13+03:00
Происшествия

Посиделки со спиртным закончились грабежом в Приморском районе Санкт-Петербурга

Последние дни лета - отнюдь не повод расслабляться
Сергей ВОЛЧКОВ
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Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Последние дни лета – не повод расслабляться. На личном опыте в этом убедилась 29-летняя жительница Санкт-Петербурга, решившая погожим субботним днем проводить август вместе с 30-летним мужчиной. Поначалу все шло хорошо: сидели в парке возле дома № 14 на улице Долгоозерной, выпивали, общались. Но ближе к концу общение резко сменило тон.

- Как сообщила потерпевшая, мужчина толкнул ее на землю и отобрал сумку, в которой находились зонтик, мобильный телефон стоимостью 4 500 рублей, кошелек с деньгами, ключи от квартиры и наушники, - рассказали «Комсомолке» в городском управлении МВД. – Стоимость ущерба составила около 5 000 рублей.

Сейчас злоумышленника активно ищет полиция. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Охотнику до чужих сумочек светит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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