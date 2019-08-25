2019-08-25T18:45:04+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге будет создан игровой парк для «особенных» детей

Реализовать проект планируется в 2020 году в рамках программы наследия Чемпионата мира по футболу
Сергей ВОЛЧКОВ
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В новом инклюзивном парке будет все необходимое не только для игр, но и для занятий спортом.В новом инклюзивном парке будет все необходимое не только для игр, но и для занятий спортом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В 2020 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появится «инклюзивный» спортивно-игровой парк для детей, имеющих разного рода проблемы со здоровьем. Проект будет подготовлен и реализован в рамках программы наследия Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Этот важный социальный проект будет способствовать созданию дополнительных возможностей для обучения и занятий спортом юных петербуржцев, имеющих проблемы со здоровьем, - отметили в администрации города.

Подробностей проекта пока нет. На сегодняшний день известны лишь примерные сроки окончания строительства парка - 2020 год - а также то, что помимо игровых зон в нем будет организована современная расширенная спортивная площадка со специальными тренажерами, снарядами, а также многофункциональным спортивным полем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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