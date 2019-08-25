«Никто не берется давать никаких прогнозов»: отец 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне отеля в Турции, рассказал о результатах МРТ

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-25T18:59:24+03:00

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Сегодня, 25 августа, ровно неделя с того момента, как 12-летняя Алиса Адамова из Санкт-Петербурга во время купания в бассейне отеля в турецком городе Бодрум получила тяжелые травмы и впала в кому. Все это время девочка не приходит в сознание. И хотя ее состояние постепенно улучшается, врачи все равно остерегаются пока давать какие-то прогнозы. Об этом рассказал отец Алисы Андрис Лейкуцис.

- Поговорили с врачами, - сообщил он. – Состояние очень тяжелое. Никто не берется давать никаких прогнозов. Спасибо всем. Верим в чудо.

Напомним: вчера, 24 августа, девочку удалось отвезти на МРТ. Анализ подтвердил ее крайне тяжелое состояние. Тем не менее, по заявлению петербургских врачей, которые сейчас находятся в городе Денизли, куда доставили Алису после той роковой ночи, неплохая переносимость транспортировки показывает, что в ближайшие несколько дней ребенка можно будет перевезти в Санкт-Петербурге, в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий Раухфуса, где ее уже готовы принять.

ИСТОЧНИК KP.RU