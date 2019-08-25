В Санкт-Петербурге отпразднуют 300 лет со дня создания маяка Толбухин

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-25T19:24:08+03:00

Маяк, признанный объектом мирового культурного наследия ЮНЕСКО, до сих пор исправно несет службу в акватории Финского залива

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В этом году знаменитому маяку Толбухин, заложенному по личному указу императора Петра I и одному из старейших в России, исполнится ни много ни мало 300 лет. В честь этого события в Санкт-Петербурге пройдет торжественная праздничная церемония. Это этом сегодня, 25 августа, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

- Первоначальное название маяка — «Котлинский», - рассказали «Комсомолке» в военном ведомстве. - В 1736 году он был переименован в «Толбухин», в честь полковника Федота Семёновича Толбухина, начальника гарнизона Кроншлота, первого коменданта Кронштадта, отличившегося при обороне Котлина во время Северной войны.

Толбухин несет службу и по сей день: обеспечивает безопасную навигацию в акватории Финского залива на подходах к Санкт-Петербургу и Кронштадту. Маяк оборудован мощным светодиодным фонарем, луч которого видим на расстоянии 16 морских миль – это почти 30 километров.

Точная дата и программа праздника станут известны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU