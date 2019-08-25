2019-08-25T20:18:14+03:00
Происшествия

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге водитель мотороллера пытался скрыться от полиции и врезался в машину ДПС

По счастью, обошлось без пострадавших
Сергей ВОЛЧКОВ
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На водителя мотороллера, протаранившего машину ДПС на Невском проспекте, составили протокол об административном правонарушении.На водителя мотороллера, протаранившего машину ДПС на Невском проспекте, составили протокол об административном правонарушении.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Суббота и воскресенье – определенно дни аварий и погонь. То водитель каршеринга попытается скрыться от полиции в парке, то собака, выбежавшая на трассу, спровоцирует ДТП с пострадавшими. Вот и этот эпизод – один из подобных. Как сообщает управление ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в самом центре Северной столицы сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за мотороллером без номеров.

- Вечером 24 августа экипаж ДПС заметил у Дворцовой площади мотороллер без номеров, водитель которого нарушил правила дорожного движения, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Началась погоня с использованием звуковых и световых спецсигналов.

Погоня, впрочем, оказалась недолгой: у дома № 19 по Невскому проспекту мотороллер врезался в машину ДПС, которая двигалась ему наперерез. Столкновение вышло жестким, но, по счастью, обошлось без жертв. На лихача составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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