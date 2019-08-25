В аварии в Ломоносовском районе Ленобласти погиб мотоциклист, и пострадала женщина с двумя детьми

СЕГОДНЯ 20:55 2019-08-25T20:55:59+03:00

В обстоятельствах аварии в Ломоносовском районе Ленобласти, где погиб мотоциклист, и пострадала женщина с двумя детьми, сейчас разбираются правоохранительные органы. Фото: архив "КП"

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Очередное тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 августа, в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщает отдел пропаганды местного управления ГИБДД, на 71 километре дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» мотоциклист столкнулся с легковушкой «Хёндэ».

- В результате аварии мужчина, управлявший мотоциклом, погиб на месте, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Водитель «Хёндэ» - женщина 1976 года рождения – получила травмы.

Вместе с женщиной, отмечают в отделе пропаганды, в салоне легковушки находились двое детей – 2009 и 2008 года рождения. Они также пострадали и вместе с матерью были доставлены в больницу.

Что именно случилось на 71 километре дороги «Санкт-Петербург – Ручьи», что стало причиной страшной аварии, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. По факту инцидента проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU