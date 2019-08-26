Прогноз погоды на понедельник, 26 августа в Санкт-Петербурге: до+22 и дожди

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-26T08:23:16+03:00

В понедельник в Петербурге будет тепло, но немного дождливо. Фото: Александр ГЛУЗ

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Лето, как это ни печально, подходит к своему концу. На календаре 26 августа, а это значит, что до официального начала осени осталось меньше недели. И петербуржцы, так и не накупавшиеся и не загоревшие за прошедшие три месяца, надеются ухватить последние солнечные деньки. Но увы, понедельник окажется пасмурным.

- 26 августа в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но отчаиваться не стоит. Во-первых: дожди будут не проливными, а совсем небольшими. А во-вторых: вторник и среда окажутся теплыми и солнечными. 27 и 28 августа метеорологи обещают до 23 градусов выше ноля и без осадков - самое время урвать последний кусочек лета.

ИСТОЧНИК KP.RU