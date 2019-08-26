В ДТП с такси иномарка выкинула пешехода в Мойку

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-26T08:43:03+03:00

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Неожиданно закончилась прогулка для петербуржца, вышедшего вечером воскресенья на набережную Мойки. У большого Конюшенного моста он оказался в воде, правда не по своей воде. В мойку пешехода сбросил черный внедорожник, столкнувшийся с машиной такси.

- Около 21:00 25 августа у дома номер 17 по набережной реки Мойки произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего проходивший мимо мужчина был сброшен в воду, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первоначально появилась информация, что в Мойку улетел пассажир одной из иномарок, но быстро выяснилось, что пострадавшим оказался случайный пешеход. На помощь мужчине бросились очевидцы происшествия, но в воду нырять не пришлось. Рядом оказались спасатели на катере, которые и достали человека из реки.

Удивительно, но он практически не пострадал. По крайней мере, в больницу мужчина ехать отказался. Вероятно, сначала машина выбила в реку чугунную решетку, а через долю секунды там оказался и человек.

Теперь в том, кто кого не пропустил на перекрестке и за чей счет будут реставрировать ограду, разбирается ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU