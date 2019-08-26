2019-08-26T09:01:10+03:00
Происшествия

На улице Рубинштейна погиб 18-летний турист из Австрии

Трагедия случилась в прошедшие выходные
Петр КИБЕР
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На самой веселой улице города произошла трагедия.На самой веселой улице города произошла трагедия.Фото: Александр ГЛУЗ
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Жизнь 18-летнего юноши, приехавшего в Санкт-Петербург из Австрии, трагически оборвалась 24 августа. Молодой турист, решивший посмотреть на красоты города на Неве, погиб на улице Рубинштейна. Вечером субботы он упал в лестничный пролет в парадной одного из домов и получил серьезнейшие травмы.

- У юноши диагностировали перелом основания черепа, цереброхемную кому, закрытую травму грудной и брюшной полости, травматический шок первой степени, - пишут «Невские новости».

Пострадавшего поместили в отделение шоковой реанимации, но, к сожалению, все усилия врачей оказались тщетны - около полуночи пострадавший умер.

Самое трагичное, что, возможно, что медикам просто не хватило времени. Свидетели происшествия сообщают, что машина скорой помощи не могла пробиться к умирающему по забитой автомобилями улице Рубинштейна.

Причины, по которым молодой человек упал в лестничный пролет неизвестны, но его могло подвести здоровье, ведь он страдал сахарным диабетом. По факту смерти туриста начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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