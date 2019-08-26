Под Володарским мостом каршеринг «уложил спать» бетономешалку

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-26T09:29:34+03:00

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Очередное серьезное ДТП произошло в Петербурге с участием прокатных авто. Прямо под Володарским мостом каршеринг уложил на бок бетономешалку. Произошедшая еще в ночи авария стала причиной утренних пробок.

- Авария под Володарским мостом, на Октябрьской набережной. Не поделили дорогу каршеринг и бетономешалка. Все службы на месте, судя по двум скорым - есть пострадавшие, - сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Официальной информации от ГИБДД по поводу аварии пока не поступало. О пострадавших можно судить лишь со слов проезжавших мимо водителей. Свидетели аварии сообщают о трех пассажирах и девушке-водителе каршеринговой «Шкоды». Их состояние, а также водителя бетономешалки неизвестно.

При этом ночное ДТП собрало серьезную утреннюю пробку на Октябрьской набережной. Из-за того, что бетономешалка легла на бок прямо под мостом, поднять ее краном возможности нет.

Грузовик до сих пор перегораживает две правых полосы, оставляя лишь узкий проезд. движение в сторону моста Александра Невского сильно затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU