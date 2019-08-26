Молодой петербуржец ударил ножом приезжего из Ижевска и вышел в окно 9 этажа
Злоупотребление спиртным в очередной раз привело к инциденту, пополнившему криминальные сводки. Дружеские посиделки в одном из домов на аллее Поликарпова, что в Приморском районе Петербурга, закончились поножовщиной и гибелью молодого мужчины..
- 25 августа во второй половине дня от жильцов дома 5 по аллее Поликарпова поступило сообщение, что в одной из квартир – ножевое ранение и падение из окна, - пишет «Оперативное прикрытие».
Прибывшие на место сотрудники полиции и медики обнаружили двух молодых мужчин. В квартире на девятом этаже с ножевым ранением лежал 29-летний приезжий из Ижевска, который снимал эту жилплощадь, а под окнами на газоне нашли 25-летнего безработного петербуржца.
По словам старшего мужчины, они с приятелем вместе выпивали, но потом произошла ссора. Гость схватил нож и ударил хозяина. После этого он «вышел в окно».
Опросить второго участника драмы не удалось - тем же вечером он умер в реанимации. Теперь выяснением всех обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU