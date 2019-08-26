Два вертолета прилетели на место серьезной аварии на КАДе

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-26T11:30:40+03:00

Из-за ДТП движение на внешнем кольце при подъезде к Кронштадту практически перекрыто [видео]

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Сразу два вертолета санитарной авиации прибыли на место серьезного ДТП на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга, которое произошло около 10:30 утра 26 августа. На внешней стороне трассы, при съезде в Кронштадт столкнулись внедорожник «Ниссан» и «Фольксваген».

- Очень сильное ДТП на внешней стороне КАД у съезда на Кронштадт. Движение уже перекрыли, вырезают пострадавших, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Учитывая, что авария произошли на прямо у развязки для съезда в Кронштадт, можно предположить, что причиной столкновения стал неудачный маневр одного из водителей. От удара заднюю часть «Фольквсагена» вмяло в салон.

Вероятнее всего пострадавшие ехали на пассажирских местах легковушки. Точных данных об аварии ГИБДД пока не сообщает.

Чтобы эвакуировать раненых, за ними прилетел сначала один реанимационный вертолет, а потом и другой. Все это время движение по внешней части КАД было перекрыто. Пробки на трассе сохраняются и по состоянию на 11:30.

За пострадавшими в ДТП на КАДе у Кронштадта прилетел вертолет. Видео: "ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU