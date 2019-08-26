2019-08-26T13:18:27+03:00
Общество

Средняя зарплата в Петербурге достигнет 71 тысячи рублей

Об этом на «нулевых» слушаниях проекта городского бюджета заявил вице-губернатор Евгений Елин
Петр КИБЕРНиколай КОЗИН
Поделиться:
Комментарии: comments10
В 2020 году петербуржцы, по мнению Смольного, должны зарабатывать 71 тысячу рублей.В 2020 году петербуржцы, по мнению Смольного, должны зарабатывать 71 тысячу рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Уже в следующем году средняя заплата жителей Санкт-Петребурга может вырасти почти на 10 тысяч и составить 71,5 тысячу рублей. В месяц. Об этом на предварительных («нулевых») слушаниях бюджета города в Заксобрании заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

- В прошлом году доход от трудовой деятельности у нас был на уровне 51 тысячи рублей, - передает слова чиновника корреспондент «КП-Петербург» из Мариинского дворца. - В 2019 мы прогнозируем, что он вырастет до 53 тысяч с небольшим. На 2020 мы исходим из дохода на уровне 60 тысяч рублей. Это значит, что номинальная заработная плата вырастет до 71 - 71,5 тысячи рублей.

В данный момент, по сведениям Смольного, средний горожанин получает около 61 тысячи рублей, но «грязными» То есть около 53 тысяч на руки. Такие цифры неоднократно приводились в отчетах чиновников. Впрочем, независимые экономисты, а также специалисты рекрутинговых компаний, которые не понаслышке знают рынок труда, сомневаются в этих цифрах. По их мнению, сейчас горожане зарабатывают в районе 40-45 тысяч «чистыми».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мы предлагали деньги: Адвокат «гонщика» на BMW, устроившего смертельное ДТП на Невском, раскрыла обстоятельства дела
Фестиваль Довлатова выгнали из его двора на парковку супермаркета
Второй «вафельный» перекресток появился в Петербурге
Суд оштрафовал болельщиков скандального матча «Зенит»-«Краснодар»
К 345-летию в Мурино поставят памятник кому-нибудь
В больнице университета имени Мечникова в Петербурге нашли "взрывное устройство"
Петербургские самбисты готовы обучить кондукторов самообороне
За обналичку 3,6 миллиардов «черные банкиры» получили по три года условно.
Памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме заложат 12 ноября
Из квартиры петербургской бизнесвумен украли 2,3 миллиона рублей
Два вертолета прилетели на место серьезной аварии на КАДе
Нам нужно чудо: Мама пострадавшей в Турции девочки попросила петербуржцев помолиться за дочь
На Литейном проспекте столкнулись два такси: один водитель под амфетамином, другой лишен прав
Молодой петербуржец ударил ножом приезжего из Ижевска и вышел в окно 9 этажа
Под Володарским мостом каршеринг «уложил спать» бетономешалку
На улице Рубинштейна погиб 18-летний турист из Австрии
В ДТП с такси иномарка выкинула пешехода в Мойку
Прогноз погоды на понедельник, 26 августа в Санкт-Петербурге: до+22 и дожди