Средняя зарплата в Петербурге достигнет 71 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-26T13:18:27+03:00

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Уже в следующем году средняя заплата жителей Санкт-Петребурга может вырасти почти на 10 тысяч и составить 71,5 тысячу рублей. В месяц. Об этом на предварительных («нулевых») слушаниях бюджета города в Заксобрании заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

- В прошлом году доход от трудовой деятельности у нас был на уровне 51 тысячи рублей, - передает слова чиновника корреспондент «КП-Петербург» из Мариинского дворца. - В 2019 мы прогнозируем, что он вырастет до 53 тысяч с небольшим. На 2020 мы исходим из дохода на уровне 60 тысяч рублей. Это значит, что номинальная заработная плата вырастет до 71 - 71,5 тысячи рублей.

В данный момент, по сведениям Смольного, средний горожанин получает около 61 тысячи рублей, но «грязными» То есть около 53 тысяч на руки. Такие цифры неоднократно приводились в отчетах чиновников. Впрочем, независимые экономисты, а также специалисты рекрутинговых компаний, которые не понаслышке знают рынок труда, сомневаются в этих цифрах. По их мнению, сейчас горожане зарабатывают в районе 40-45 тысяч «чистыми».

ИСТОЧНИК KP.RU