2019-08-26T17:45:45+03:00
Общество

Крематорий для животных отравлял воздух на Юго-Западе Петербурга

На едкий запах в Росприроднадзор пожаловались местные жители
Петр КИБЕР
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Вот в этих печах сжигают испорченные продукты и умерших домашних питомцев. Фото: Росприроднадзор СПбВот в этих печах сжигают испорченные продукты и умерших домашних питомцев. Фото: Росприроднадзор СПб
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Петербургское управление Росприроднадзора намерено привлечь к ответственности руководителей предприятия по утилизации биологических отходов и материалов. Пробы, взятые специалистами показали, что в выбросах мусоросжигательных печей превышены нормативы по диоксиду и оксиду азота, а также диоксиду серы и другим параметрам.

- В отношении ООО «ПромЭко» возбуждено административное дело за неисполнение ранее выданного предписания, материалы направлены в суд для принятия процессуального решения, - сообщает пресс-сслужба петербургского отделения Росприроднадзора.

Суровые меры были приняты после контрольной проверки летом нынешнего года. Первый раз, после жалоб, инспектора ведомства приехали на проспект Народного ополчения, участок 216, где находится завод, в марте 2019 года.

Известно, что предприятие занимается утилизацией биоотходов, в том числе тел животных.

- Услуги оказываются ветеринарным клиникам города в уничтожении (кремации) биологических отходов, образующихся после проведения операций и эвтаназии животных, а также супермаркетам и пищевым производствам в утилизации продуктов, - говорится на сайте завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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