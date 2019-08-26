Крематорий для животных отравлял воздух на Юго-Западе Петербурга
Петербургское управление Росприроднадзора намерено привлечь к ответственности руководителей предприятия по утилизации биологических отходов и материалов. Пробы, взятые специалистами показали, что в выбросах мусоросжигательных печей превышены нормативы по диоксиду и оксиду азота, а также диоксиду серы и другим параметрам.
- В отношении ООО «ПромЭко» возбуждено административное дело за неисполнение ранее выданного предписания, материалы направлены в суд для принятия процессуального решения, - сообщает пресс-сслужба петербургского отделения Росприроднадзора.
Суровые меры были приняты после контрольной проверки летом нынешнего года. Первый раз, после жалоб, инспектора ведомства приехали на проспект Народного ополчения, участок 216, где находится завод, в марте 2019 года.
Известно, что предприятие занимается утилизацией биоотходов, в том числе тел животных.
- Услуги оказываются ветеринарным клиникам города в уничтожении (кремации) биологических отходов, образующихся после проведения операций и эвтаназии животных, а также супермаркетам и пищевым производствам в утилизации продуктов, - говорится на сайте завода.
ИСТОЧНИК KP.RU