2019-08-26T20:22:38+03:00
Дом. Семья

Ослепшую мартышку, несколько лет работавшую с фотографами на пляжах, привезли в "Велес"

Обезьяну уже обследовал ветеринар
Степан СТЕПАНОВ
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Изуродованную мартышку привезли в "Велес", где она теперь будет жить. Фото: vk.com/veles_spbИзуродованную мартышку привезли в "Велес", где она теперь будет жить. Фото: vk.com/veles_spb
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Фото с обезьянкой на память, к сожалению, есть у многих вернувшихся с отдыха туристов. Но эта история лишний раз напомнит нам о том, почему не стоит поддерживать такой бизнес. В карантинный Центр диких животных "Велес" привезли нового подопечного - престарелую обезьянку по кличке Лола. Зеленая мартышка за свои 15 лет жизни не жила в нормальных условиях. Ее поили соком и кормили конфетами, а вместо просторной клетки ей приходилось ютится в тесном ящике. Лола, рожденная в зоопарке, ходила по рукам: ее дарили, наигравшись, передаривали, потом перепродавали уличным фотографам, которые с ней всеми днями стояли на солнцепеке на пляжах Анапы. И лишь после того, как у малышки начались проблемы со здоровьем, ее списали - отдали в семью мурманчанки. Так о существовании несчастной узнали сотрудники "Велес", в итоге спасшие это создание.

- Последний раз ее выкупали, понимая, что обезьянка слепнет, - вздыхают сотрудники "Велеса".

Обезьянка много лет "работала" на пляжах Анапы с уличными фотографами. Фото: vk.com/veles_spb

Обезьянка много лет "работала" на пляжах Анапы с уличными фотографами. Фото: vk.com/veles_spb

Но кроме серьезных проблем с глазами у Лолы обнаружились и вредные привычки в питании.

- Девочка совсем не пила воду, из еды предпочитала вареную картошку и сладости, - удивляются в "Велесе". - Сейчас мы ее приучаем к нормальной пище. Она стала есть йогурты, каши, фрукты, пюре для детского питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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