Парад и плац-концерт в Петропавловской крепости «переведут» на китайский

СЕГОДНЯ 21:19 2019-08-26T21:19:52+03:00

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Субботний развод и плац-концерт роты Почетного караула в Петропавловской крепости - одно из самых любимых зрелищ туристов в Санкт-Петербурге. Большую часть которых, как мы догадываемся, составляют гости из КНР. Специально для них и англоговорящих посетителей Северной столице это мероприятие станет понятнее. Отныне дикторский текст комментирующий развод и плац-концерт, будет звучать не только на русском, но и на английском и китайском языках.

- Это позволит иностранным туристам глубже узнать историю и традиции российской армии, - объяснил офицер военно-политического управления Западного военного округа капитан Кирилл Егоров.

Ритуал развода роты Почетного караула в Петропавловской крепости каждую субботу открывает военный оркестр штаба ЗВО, который исполняют военные марши различных эпох. Военнослужащие выполняют строевые приемы. Особенность плац-концерта – виртуозное владение военнослужащими 7,62-мм самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года, специально модернизированными для роты ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU