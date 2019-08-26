2019-08-26T21:19:52+03:00
Общество

Парад и плац-концерт в Петропавловской крепости «переведут» на китайский

Также дикторский текст будут дублировать на английском языке
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Парад почетного караула в Санкт-Петербурге озвучат на английском и китайском языках. Фото: structure.mil.ruПарад почетного караула в Санкт-Петербурге озвучат на английском и китайском языках. Фото: structure.mil.ru
Изменить размер текста:

Субботний развод и плац-концерт роты Почетного караула в Петропавловской крепости - одно из самых любимых зрелищ туристов в Санкт-Петербурге. Большую часть которых, как мы догадываемся, составляют гости из КНР. Специально для них и англоговорящих посетителей Северной столице это мероприятие станет понятнее. Отныне дикторский текст комментирующий развод и плац-концерт, будет звучать не только на русском, но и на английском и китайском языках.

- Это позволит иностранным туристам глубже узнать историю и традиции российской армии, - объяснил офицер военно-политического управления Западного военного округа капитан Кирилл Егоров.

Ритуал развода роты Почетного караула в Петропавловской крепости каждую субботу открывает военный оркестр штаба ЗВО, который исполняют военные марши различных эпох. Военнослужащие выполняют строевые приемы. Особенность плац-концерта – виртуозное владение военнослужащими 7,62-мм самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года, специально модернизированными для роты ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мамаша, забившая до смерти 4-летнего сына из-за компьютерной игры, сядет на 12 лет
Ослепшую мартышку, несколько лет работавшую с фотографами на пляжах, привезли в "Велес"
Российские и немецкие военнослужащие отправятся на поисковую экспедицию в Ленинградской области
Вместо рынка у метро «Старая деревня» построят гостиницу
Мошенница из военкомата Санкт-Петербурга, помогавшая призывникам уклоняться от армии, отделалась условкой
Крематорий для животных отравлял воздух на Юго-Западе Петербурга
Мы предлагали деньги: Адвокат «гонщика» на BMW, устроившего смертельное ДТП на Невском, раскрыла обстоятельства дела
Фестиваль Довлатова выгнали из его двора на парковку супермаркета
Второй «вафельный» перекресток появился в Петербурге
Суд оштрафовал болельщиков скандального матча «Зенит»-«Краснодар»
К 345-летию в Мурино поставят памятник кому-нибудь
В больнице университета имени Мечникова в Петербурге нашли "взрывное устройство"
Петербургские самбисты готовы обучить кондукторов самообороне
За обналичку 3,6 миллиардов «черные банкиры» получили по три года условно.
Средняя зарплата в Петербурге достигнет 71 тысячи рублей
Памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме заложат 12 ноября
Из квартиры петербургской бизнесвумен украли 2,3 миллиона рублей
Два вертолета прилетели на место серьезной аварии на КАДе
Нам нужно чудо: Мама пострадавшей в Турции девочки попросила петербуржцев помолиться за дочь
На Литейном проспекте столкнулись два такси: один водитель под амфетамином, другой лишен прав
Молодой петербуржец ударил ножом приезжего из Ижевска и выпал из окна 9 этажа
Под Володарским мостом каршеринг «уложил спать» бетономешалку
На улице Рубинштейна погиб 18-летний турист из Австрии
В ДТП с такси иномарка выкинула пешехода в Мойку
Прогноз погоды на понедельник, 26 августа в Санкт-Петербурге: до+22 и дожди