«Цыгане» похитили петербуржца и на «Газели» повезли его в Тверь

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-27T12:40:53+03:00

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История, прямо как в фильмах Эмира Кустурицы, произошла в Санкт-Петербурге. В полицию Кировского района пришел мужчина, который рассказал, что двое цыган похитили его 56-летнего отца и увезли на «Газели» в Тверь.

- Инцидент произошел на Северном проспекте, у дома 8/1. По словам соседа похищенного, неизвестные увезли люди цыганской наружности увезли мужчину 1963 года рождения на его собственной машине, - пишут «Невские новости».

Сын пропавшего рассказал, что его отец - не самый образцовый человек. Он судим за хулиганство официально безработный и частенько поправляет здоровье алкоголем. Недавно вокруг него начала виться парочка подозрительных личностей.

По некоторым данным мужчина и женщина заинтересовались квартирой петербуржца. Путем фиктивного брака они хотели завладеть его жильем. В ответ на очередной отказ они загрузили человека в «Газель» и направились в сторону Твери. По другим сведениям машина ехала в Ленобласть, где стоял цыганский табор.

После заявления сына полицейские ввели план-перехват и подозрительный микроавтобус был остановлен под Тосно. Похищенного спасли, а двух злоумышленников задержали.

Теперь им предстоит рассказать всю увлекательную историю стражам порядка. Судя по всему, протокол дела можно будет смело брать как сценарий для фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU