Из-за падения пассажира на рельсы закрывалось метро «Гражданский проспект»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-27T14:09:21+03:00

Движение поездов по красной линии прерывалось из-за падения человека на рельсы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поезда ходили на отрезке от «Проспекта Ветеранов» до «Академической»

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Падение человека на рельсы изменило режим движения поездов петербургской подземки на красной линии метрополитена. ЧП произошло около 13:30 на станции «Гражданский проспект», которую тут же закрыли для пассажиров.

- С 13:30 движение на Линии 1 осуществляется от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Академическая», - сообщает пресс-служба петербургского метро.

В настоящее время к метро «Гражданский проспект» прибыли машины скорой помощи, на месте происшествия работают экстренные службы города.

Учитывая, что сквозного движения через станцию нет, то за компанию закрыли и метро «Девяткино». Пассажирам предлагали добираться до «Академической».

Впрочем, все закончилось благополучно. В 13:55, как сообщает телеграмм-канал подземки, пострадавшая была извлечена с путей и отправлены в больницу. Она жива, но ее состояние неизвестно.

В 14:02 движение по красной линии было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU