2019-08-27T18:40:14+03:00
Общество

В 2020 в Петербурге благоустроят заброшенный парк Авиаторов

Местные жители уже разработали проект с арт-объектами и зоной отдыха для молодежи
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Парк Авиаторов зарос, а вода "зацвела". Фото: vk.com/parkaviatorov/Денис Котляров.Парк Авиаторов зарос, а вода "зацвела". Фото: vk.com/parkaviatorov/Денис Котляров.
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Жители Московского района пожаловались на плачевное состояние парка Авиаторов. По их словам, зеленая зона на юге Петербурга за последние семь лет превратилась в заброшенную территорию. Дорожки в запущенном состоянии, детские и игровые площадки стали небезопасны, полно мусора и грязи.

- Раньше он был домашним, уютным. Теперь делать там нечего. Осталась одна страшная горка. Ободрана вся кора с берез, траву никто не косит. «Собачники» покупают секаторы и сами ведут борьбу с лопухами, которые вырастают почти с человеческий рост, - сетуют петербуржцы.

27 августа Московский район посетил врио губернатора Александр Беглов. Инициативные жители предоставили ему свою концепцию развития парка. Они продумали арт-объекты, спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха молодежи. Александр Беглов сообщил, что проект, разработанный активистами, возьмут за основу. Благоустройство начнут в 2020 году.

В пресс-службе правительства отметили, что к работам планируется привлечь арендатора. С 2012 года большая часть парка – 25,3 га – находится в долгосрочной аренде на 49 лет у частного собственника. Он намеревался навести в парке порядок, однако работы пока так и не начались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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